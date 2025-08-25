Fútbol Sala
El Caja Rural Atlético Benavente celebrará una jornada de puertas abiertas en La Rosaleda
Será este miércoles, a partir de las 20.45 horas
A.O.
El Caja Rural Atlético Benavente invita a toda la afición, y al público en general, a participar en una jornada de puertas abiertas, que tendrá lugar en el Pabellón La Rosaleda con entrada gratuita este miércoles 27 de agosto a las 20.45 horas.
Durante la sesión, el conjunto benaventano se enfrentará al Albense FS, en un encuentro de preparación que permitirá a los asistentes conocer de primera mano las primeras sensaciones y el trabajo de preparación del equipo de cara a la nueva temporada.
Asimismo, los aficionados podrán disfrutar del mejor ambiente gracias a la apertura de La Rosaleda Bar, que permanecerá en funcionamiento durante toda la jornada.
Con esta iniciativa, el club refuerza su compromiso de acercar el fútbol sala a la ciudad y fomentar la conexión entre equipo y afición, invitando a todos los seguidores a disfrutar de la experiencia.
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- Prohibición de caminar por el monte hasta el martes en estas 22 localidades zamoranas
- Gracias a los vecinos de San Martín de Castañeda
- El detalle zamorano que es 'oro puro': se busca a la persona anónima que lo ha hecho
- Un chico del pueblo
- Horror en Abejera, segundo acto: el fuego marca el destino de este pueblo zamorano
- Memorias de Porto, el 'techo' de Zamora
- Un nuevo kiosco en la plaza de Santa Lucía da servicio a La Horta