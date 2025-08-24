Zamora B y CD Villaralbo se miden en los anexos del Ruta de la Plata

Los anexos del Ruta de la Plata acogerán esta tarde a partir de las 19.30 horas un nuevo encuentro amistoso, que medirá los estados de forma del Zamora B, militante de la Liga Regional de Aficionados, y del CD Villaralbo, de Tercera RFEF. A pesar de ser equipos de diferente categoría, será un buen momento para que ambos entrenadores hagan probaturas de diferente calibre entre los suyos. Por un lado, Kike Ramos podrá ver a los suyos ante un rival de potencial superior, algo importante para medir en qué punto se encuentran de cara a una competición oficial en la que quieren seguir dando pasos adelante.

Por su parte, el equipo azulón, que no podrá contar con Barbero, afronta este choque tras una semana muy positiva de entrenamientos en los que los jugadores han dado un paso al frente. "Para nosotros es un encuentro importante porque el Zamora B viene de ganar al Santa Marta y para nosotros eso es un toque de atención y sabemos que van a competir porque están hechos para ascender", indicó el entrenador de los villaralbinos. Además, Oji aseguró que es una "buena piedra de toque" y recordó que la próxima semana tienen dos duelos claves ante el Astorga, de Segunda RFEF, y contra el Moralo, favorito del grupo extremeño.