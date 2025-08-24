Fútbol Sala
Nueva prueba con victoria para el Caja Rural Atlético Benavente
Los de Miguel Ángel Macías se impusieron por un contundente 0-5 al Ponfesala
Nueva prueba superada para el Caja Rural Atlético Benavente. Los de Miguel Ángel Macías dominaron y vencieron con holgura en un nuevo amistoso de pretemporada, en este caso en feudo del Ponfesala.
Los blanquiazules (en esta ocasión con indumentaria amarilla) dieron una gran imagen, que se plasmó en el resultado, como demuestra el haber llegado al descanso 0-2 con tantos de Paappanen y Aitor. No bajaron los brazos tras el descanso para redondear el marcador con dianas de Ángel, Pablo y Sergio Simón.
