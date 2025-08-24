Fútbol /Regional de aficionados
El Noname arranca sus amistosos con victoria (0-2)
El equipo de Losada superó a la Gimnástica Medinense
P. F.
El Noname ya está a pleno rendimiento. El equipo que entrena Miguel Losada inauguró su ciclo de amistosos de preparación y lo hizo con una visita a la Gimnástica Medinense. La plantilla capitaneada por Sergio García logró la victoria tras imponerse por un resultado de 0-2 y sendos goles de Martín y Nico.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- Transportes adjudica 2,45 millones de euros para renovar el firme de un tramo de 8,5 km de la N-122
- Gracias a los vecinos de San Martín de Castañeda
- Horror en Abejera, segundo acto: el fuego marca el destino de este pueblo zamorano
- Atropella y deja herido grave a un peatón al huir en un coche robado en Zamora
- Rescatado un hombre de 59 años tras caer al río en las Aceñas de Pinilla de Zamora
- El turismo empezó el verano pinchando en Zamora
- ¿Deja la Junta actuar a los vecinos para tener limpio el monte en Zamora?