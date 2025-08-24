Fútbol /Regional de aficionados

El Noname arranca sus amistosos con victoria (0-2)

El equipo de Losada superó a la Gimnástica Medinense

Sergio García, junto a los árbitros y el capitán rival

P. F.

El Noname ya está a pleno rendimiento. El equipo que entrena Miguel Losada inauguró su ciclo de amistosos de preparación y lo hizo con una visita a la Gimnástica Medinense. La plantilla capitaneada por Sergio García logró la victoria tras imponerse por un resultado de 0-2 y sendos goles de Martín y Nico.

