El Moraleja CF se queda sin el I Trofeo Eduardo Barrón

El Moraleja CF sigue adelante esta pretemporada, aunque este fin de semana no pudo levantar el Trofeo Eduardo Barrón, disputado en el Municipal José Ramos. El equipo del Tierra del Vino, con varias bajas, se medía al Juvenil Nacional del Parquesol. El tiempo reglamentario acabó con 2-2 y tantos de Alaejos e Izan, pero en los penaltis ganaron los visitantes (3-4).