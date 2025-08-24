Fútbol / Regional de aficionados

El Moraleja CF se queda sin el I Trofeo Eduardo Barrón

Las bajas le pasaron factura y perdió en los penaltis

Once inicial del Moraleja CF

Once inicial del Moraleja CF / Moraleja CF

P. F.

El Moraleja CF sigue adelante esta pretemporada, aunque este fin de semana no pudo levantar el Trofeo Eduardo Barrón, disputado en el Municipal José Ramos. El equipo del Tierra del Vino, con varias bajas, se medía al Juvenil Nacional del Parquesol. El tiempo reglamentario acabó con 2-2 y tantos de Alaejos e Izan, pero en los penaltis ganaron los visitantes (3-4).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents