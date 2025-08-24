El Luciano Rubio, sede del mejor fútbol regional entre Zamora CF y Unionistas

Ante la imposibilidad de jugar en el Ruta de la Plata, tocó buscar un plan b, y en el Zamora CF lo tenían claro dentro de su objetivo de llevar a la entidad del Duero a todos los rincones de la provincia y estrechar lazos con los distintos clubes. Así, el Luciano Rubio fue el escenario elegido (con el visto bueno de la Federación de Castilla y León) para la disputa de este choque de carácter oficial, y hasta el campo benaventano se desplazaron cientos de aficionados del Zamora CF y Unionistas de Salamanca que desafiaron al calor para alentar a los suyos en una cita importante para ambas entidades que soñaban con seguir vivas en la Copa RFEF y es que, a estas alturas, es el único camino para alcanzar la Copa del Rey pasando, eso sí, más eliminatorias. Además, este encuentro también fue una buena oportunidad para que la afición local, la tomatera, disfrutase de un encuentro entre dos plantillas de Primera RFEF que aspiran a dar un paso más esta temporada, sobre todo en el caso de los rojiblancos que no ocultan que su gran objetivo de alcanzar el fútbol profesional o, como mínimo, estar en esa pelea. De este modo, con sus mejores galas como merecen las tardes de las grandes ocasiones, las instalaciones fueron recibiendo al público, que ocupó su lugar en las dos gradas y en los alrededores del campo. También en la zona del palco se vio a las autoridades que "sufrieron" y disfrutaron de un fútbol de Primera (RFEF).

El Luciano Rubio, sede del mejor fútbol regional | J. L. F.