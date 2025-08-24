Fútbol
El CD Coomonte estrena nuevo campo
P. F.
El CD Coomonte ya puede disputar sus encuentros de la Liga Caja Rural en su tradicional campo, en El Sequedal, algo que agradecen el club y los aficionados. Tras meses de actuaciones gracias a la inversión del Ayuntamiento del municipio y Diputación, además de la ayuda de voluntarios locales y donaciones, la instalación ya es una realidad. Con presencia de los diputados Atilana Martínez y Emilio Fernández y miembros de la corporación se celebró la inauguración: corte de cinta, comida popular y un amistoso ante el Zotes de León que acabó con un entretenido 4-4 (6-5 en los penaltis, para los locales).
