El CD Coomonte estrena nuevo campo

El CD Coomonte ya puede disputar sus encuentros de la Liga Caja Rural en su tradicional campo, en El Sequedal, algo que agradecen el club y los aficionados. Tras meses de actuaciones gracias a la inversión del Ayuntamiento del municipio y Diputación, además de la ayuda de voluntarios locales y donaciones, la instalación ya es una realidad. Con presencia de los diputados Atilana Martínez y Emilio Fernández y miembros de la corporación se celebró la inauguración: corte de cinta, comida popular y un amistoso ante el Zotes de León que acabó con un entretenido 4-4 (6-5 en los penaltis, para los locales).