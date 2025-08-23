Fútbol Sala
Nuevas pruebas para River FS y Atl. Benavente
El bloque de García Poveda visita al Rivas FS y la plantilla de Macías se mide al PonfeSala
C. J. T.
Los representantes del fútbol sala zamorano en Segunda División B, Caja Rural River FS y Caja Rural Atlético Benavente, tienen hoy marcada en su calendario una nueva prueba dentro de sus respectivas pretemporadas. Dos ensayos que tanto capitalinos como benaventanos disputarán a domicilio (siempre que no haya cambios de última hora).
El conjunto de García Poveda, que se estrenó en el Camba y tuvo que ver suspendido su último amistoso, viaja esta tarde a feudo del Rivas FS para realizar un nuevo test en el que se espera un paso adelante del bloque blanquinegro.
Por su parte, la formación dirigida por Miguel Ángel Macías, tiene previsto para esta tarde un encuentro amistoso en casa del PonfeSala, un encuentro que será el último antes del estreno blanquiazul en "La Rosaleda" .
