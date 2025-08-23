Piragüismo

Laura Pedruelo, novena en la Final B del K-1 1.000 del Mundial de Piragüismo

La zamorana cierra la cita internacional de Milán

Laura Pedruelo. | CEDIDA

Paz Fernández

Zamora

Laura Pedruelo cerró su participación en el Mundial de Piragüismo con un noveno puesto en la final B del K-1 500. La zamorana del Durius Kayak se presentó a esta final de consolación dispuesta a cerrar con buenas sensaciones, pero también sabedora de que lo importante ya había sucedido en los días anteriores. Así, Pedruelo acabó a prácticamente 4 segundos de la vencedora Lagerstam, que invirtió 1:53:30 en los 500 metros, frente al crono de 1:56:86 de la zamorana. Este puesto no resta brillantez a la cita internacional, donde Laura Pedruelo pudo brillar en su distancia fetiche, el K-1 1.000 donde se alzó como la sexta mejor del Mundo para coronar una brillantísima temporada que tuvo su momento más álgido con el bronce en el Europeo Sprint.

