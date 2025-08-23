Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural de Zamora, satisfecho por la evolución de los suyos aunque queda por hacer

Félix Mojón se declaraba satisfecho por el partido cuajado por los suyos este viernes, en el amistoso que supuso el regreso al Ángel Nieto, sobre todo porque “seguimos rodando y mejorando cosas”, como se demostró con la victoria ante el Ciudad de Salamanca (33-22), pero sí admitió otros aspectos a pulir en esta pretemporada. “No estuvimos tan finos en ataque como esperábamos después del partido de Burgos. Nos costó mucho, sobre todo porque su ataque era lento, un ritmo cansino y al final se contagia. Como pasas mucho tiempo defendiendo, llega el balón al ataque, todo el mundo quiere su trocito de pastel y ahí teníamos mucha precipitación, entonces ahí costó un poquito medir”, recordó el entrenador del BM Caja Rural Zamora quien apuntó que tras el descanso sí metieron algo más de ritmo al choque, aunque sí es cierto que les tocó variar el plan inicial de partido. “Teníamos en nuestro plan trabajar la defensa 6-0, el trabajar el cambio oponente, trabajar con un pivote que es difícil defender. Pero claro, en la segunda parte hemos decidido que nos llevamos arriba para intentar darle un poquito más de ritmo”.

En su intervención, explicó que fue a partir del minuto 10 de la segunda mitad cuando “los centrales defensivos empiezan un poquito a hacer el pistón, las diferencias de alturas, a manejar el cambio de oponente, que estábamos muy planos, muy atrás, y una vez que ajustas esa distancia, que te vas un poquito arriba, haces el triángulo defensivo, y damos un pequeño click y cambiamos el ritmo de partido y podemos correr”.

No obstante, también hizo hincapié en los errores en los penaltis como un factor a corregir y a trabajar ya que “el año pasado era un déficit y este año seguimos un poquito en esa misma línea que tenemos que mejorar”.

“Como aspecto positivo, sí que hay cosas que no teníamos que hemos mejorado son el repliegue, el balance defensivo, los rechaces que el año pasado nos costaba mucho, está Felipe dando mucho en esa faceta y la vamos mejorando bastante”, comentó Mojón que está satisfecho con la evolución de los suyos, consciente de que queda camino por recorrer.