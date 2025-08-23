La escuela del Vino de Toro Caja Rural pone en marcha una nueva temporada

La escuela de atletismo Vino de Toro Caja Ruralvuelve a la carga y pone en marcha una nueva temporada con ilusiones renovadas y nuevos objetivos. Una campaña en la que predominará la formación del joven "como persona y atleta, en ese orden", según ha apuntado el club en la puesta de largo del curso 2025-2026.

Contando con técnicos cualificados, la escuela del Vino de Toro Caja Rural volverá a centrar sus esfuerzos en fomentar el atletismo y los valores deprotivos en todas las categorías, desde niños a másters con el apyo de sus patrocinadores y colaboradores. Un respaldo con el que se ha planteado un curso ambicioso, con nuevos retos y objetivos, pero manteniendo la filosofía que ha hecho de esta iniciativa una de las más destacadas a nivel atlético en la provincia.