Tenis
Carlos Alcaraz repite como el tenista con más ingresos
Con 41,2 millones de ingresos en este 2025, el murciano lidera la lista por encima de Sinner, el número uno del mundo
Ángela Moreno
Un año más Forbes confirma que el éxito de Carlos Alcaraz va más allá de lo deportivo. El murciano, que prepara su debut en el US Open, pelea por recuperar el número uno del mundo, en manos de Sinner. Sin embargo, hay una lista que sí lidera el jugador de El Palmar. Por segundo año consecutivo. Alcaraz es el tenista con más ingresos, según la clasificación publicada por Forbes. Tras superar en 2024 a Novak Djokovic, el murciano logra mantenerse al frente de una tabla en la que ahora el segundo es Jannick Sinner.
Alcaraz, que este 2025 ha facturado seis millones de euros más, ingresa un total de 48,3 millones de dólares (41,2 de euros). Y sus ganancias llegan especialmente fuera de las pistas. Sus victorias le han reportado 11,3 millones, una cifra que queda minimizada al comprobar los ingresos que obtiene Carlos Alcaraz por sus contratos de patrocinio. El murciano, que este 2025 incluso ha estrenado un documental en Netflix, acumula hasta 29,8 millones de euros por esas actividades publicitarias.
En la segunda posición de esta lista avanzada por Forbes aparece Jannik Sinner, que ha obtenido 40 millones de euros, mientras que la tercera plaza es para la tenista Coco Gauff, que suma hasta 31,5 millones de euros.
