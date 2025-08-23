El Caja Rural River Zamora resuelve con triunfo su amistoso ante Rivas

El Caja Rural River Zamora Fútbol Sala logró una importante victoria en su encuentro estival ante otro equipo de Segunda División B, el Rivas Futsal, al que superó por un marcador final de 1-2, y frente al que pudo medir su actual estado de forma y comprobar en qué aspectos debe mejorar de cara al inicio liguero.

El encuentro comenzó sobre una pista muy resbaladiza, aunque este hecho no impidió un inicio intenso y con ritmo alto en el que las ocasiones más claras fueron para la plantilla zamorana. Fruto de este intercambio de golpes y en una jugada colectiva tras un primer rechace Tascón colocó el primer tanto en el luminoso para el conjunto de Óscar G. Poveda, lo que sin duda fue una inyección de oxígeno para los visitantes.

El encuentro no decaía y se veía una presión muy alta del conjunto zamorano ante un contrincante madrileño con un buen hacer con balón, intentando, con jugadas colectivas conectar, con sus pivotes y encarar portería. Sin embargo, la fortuna iba a estar del lado del River cuando, tras una jugada colectiva y un rechace, el balón acabó en el fondo de las mallas del equipo ripense. De ahí y tras colocar el 0-2 en el marcador se pasó al túnel del vestuario y al descanso.

Tras la reanudación el equipo local salió más enchufado y dispuso de varias ocasiones favorables con un River algo espeso y descolocado, y es que el desgaste empezaba a hacer mella y las piernas pesaban, a pesar de las rotaciones. Fue Dani Colorado, tras un saque de córner al segundo palo, quien recortó distancias en el marcador para el conjunto local. A raíz de este tanto regresaron de nuevo las claras ocasiones para los dos conjuntos, pero ya con marcador inamovible acabando este con el resultado de 1-2 para el conjunto Zamorano. Buena prueba de pretemporada para ambos conjuntos en la matinal del sábado y que permite al cuadro zamorano adquirir confianza.