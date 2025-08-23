Piragüismo
Ainnare García, convocada para una concentración nacional con la Federación de Piragüismo
Han sido convocadas las 6 mejores cadetes B de la temporada,
P. F.
Grandes noticias para el piragüismo zamorano. Desde el próximo miércoles 27 y hasta el 1 de septiembre, la integrante del San Gregorio Ciudad de Zamora, Ainnare García González, tomará parte en una concentración Nacional incluida dentro del Programa de Tecnificación de la Real Federación Española de piragüismo y que tendrá lugar en el CTD Infanta Cristina de Murcia.
En total han sido convocadas las 6 mejores cadetes B de la temporada, según el ranking de pista de la Federación, entre las que se encuentra Ainnare García que ha rubricado una gran temporada.
Desde el Ciudad de Zamora celebraron esta noticia y destacaron el hecho de contar con una deportista de su club entre las mejores de España y entrar a una convocatoria de tecnificación de sprint a nivel nacional.
“Enhorabuena Ainnare por la gran temporada que estás realizando y de la que aún faltan cosas que disfrutar y disputar”, apuntaron desde el San Gregorio.
