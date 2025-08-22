El Vino de Toro hace gala de su solidaridad

El Vino de Toro Caja Rural hizo gala de su solidaridad recientemente haciendo efectiva la donación de la recaudación de la última edición del Cross Popular Ciudad de Toro, prueba celebrada a beneficio de la Asociación "El Camino de Raquel" de Sarcoma Challenge.

El club toresano, a través de Carmelo Alonso, hizo entrega del importe recaudado el pasado domingo al representante de la asociación Óscar Díez en un acto que tuvo lugar en el salón de actos del Ayuntamiento de Toro con el concejal de Deportes Carlos Rodríguez como anfitrión. En esta emotiva cita, el club aportó 816 euros para el proyecto Car4Sar con células Car-T contra el sarcoma infantil, así como agradeció la colaboración de Caja Rural de Zamora, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro, Ayuntamiento de Toro, Diputación de Zamora y el resto de firmas que impulsaron la prueba por su colaboración para poder hacer efectiva la donación y una edición más que loable del Cross Popular Ciudad de Toro.