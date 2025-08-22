Videmala y Samir de los Caños, una década de cross

Las localidades de Videmala y Samir de los Caños celebran mañana viernes el décimo aniversario de sus respectivos cross. Dos pruebas atléticas que se han consolidado dentro del calendario de citas atléticas populares de la temporada estival y que regresan para cumplir diez años junto a los apasionados de este tipo de carreras.

Samir de los Caños vivirá hoy mismo el X Cross de La Caldera, una prueba que tendrá lugar a partir de las 19.30 horas con salida y meta junto al polideportivo sito en Calle La Era.

La carrera, en categoría absoluta, se celebrará sobre una distancia de 7.500 metros y en ella podrán participar atletas nacidos hasta 2007, siendo los más pequeños protagonistas de las pruebas infantiles que se realizarán a continuación.

Cerca de 80 corredores se han inscrito para tomar parte en Samir de los Caños de su décimo cross. Una efeméride que la localidad de Videmala festejará mañana sábado con medio centenar de corredores, varios jóvenes y un puñado de senderistas.

El X Cross de Videmala, bajo la organización de la asociación cultural de la localidad en colaboración con su consistorio, se celebrará este sábado sobre un recorrido aproximado de 13 kilómetros y medio de duración que los atletas afrontarán a partir de las 19.30 horas, justo después de las carreras de categorías inferiores y antes de la salida para senderistas.