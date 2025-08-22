Mani Ayyoub y Mario García se presentan con el Zamora CF

El Zamora CF terminó este viernes de presentar a sus futbolistas con la puesta de largo ante los medios de comunicación de Mario García y Mani Ayyoub, dos jugadores que "ejemplifican bien el perfil de la plantilla esta temporada, según apuntó el director deportivo David Vizcaíno y que mostraron su hambre y ganas de competir por el club rojiblanco para llegar lo más lejos posible este curso.

"Son dos perfiles que mezclan bien lo que estábamos buscando este año para el Zamora CF", indicaba Vizcaíno sobre dos futbolistas "con hambre y jóvenes", si bien García cuenta con más experiencia en la categoría que un Ayyoub que afronta su primera aventura en categoría sénior de la mano de los rojiblancos.

Vizcaíno aseguró que "los dos están dando lo que se pedía de ellos desde el primer día, compromiso y profesionalidad" y expresó su satisfacción por ver que su implicación corresponde a la esperada.

Mario García se mostró muy involucrado, como el resto de sus compañeros que fueron presentados en los días previos. "Lo que más me convenció del Zamora CF fue las ganas y la confianza que depositaron en mí, desde muy temprano, al comienzo del mercado", aseguró, dando a entender que hará todo lo posible por devolver esa confianza y darle la vuelta a "una mala racha a nivel deportivo" de la que viene a la capital del Duero. "Me encanta la ambición del proyecto, las ganas de crecer tanto en el club como en la ciudad"; subrayó el centrocampista, asegurando haber tomado "la decisión correcta" y estando dispuesto "a aportar todo lo que se pueda" para los éxitos de su nuevo club.

El futbolista rojiblanco considera que, dentro de su posición como centrocampista, puede aportar "músculo y fuerza en el centro del campo" para el Zamora CF. "Creo que en eso destaco bastante, lo que es el ámbito físico y ser capaz de repetir esfuerzos en un partido", comentó, asegurando que le gusta "ir al duelo" y ser "valiente" en el campo. "Creo que puedo ayudar bastante al equipo, luego estarán las decisiones del míster. Él nos pide una forma de jugar, unas pautas a llevar dentro del campo y trataré de ayudar para que se cumpla lo que pide lo máximo posible", apuntó.

Por otra parte, García afirmó que el nivel de la plantilla es muy alto y "hay mucha competencia, con dos o tres jugadores por puesto y cualquiera capacitado para jugar". "Lo hemos visto en pretemporada, que da igual quien juegue porque lo hará bien", analizó, asegurando que eso es positivo para que el equipo crezca pues "todos quieren jugar y si un compañero aprieta, tú tienes que hacerlo también".

En cuanto al nivel de la liga, García afirmó que "la Primera RFEF es muy exigente y cualquiera puede ganar a cualquiera, las diferencias son mínimas", pero confía en el Zamora CF, cuyas sensaciones son "cada vez mejores", como ya dejó ver en el Trofeo Colombino donde "se mostró la idea que tenemos de jugar y el bloque que se está formando".

"Quiero animar a que la gente venga a apoyarnos esta temporada", comentó también García, señalando que para alcanzar el objetivo "no vale con ganar el primer partido o el segundo, hay que ganarlos todos". "Será una liga larga y competida, todos quieren subir", apostilló en esa muestra de su ambición y de la que tiene el nuevo Zamora CF.

Por su parte, Mani Ayyoub hizo gala de otro elemento clave, la ilusión. El joven jugador aseguró que su rol "es muy simple" dentro del equipo de Juan Sabas. "He llegado aquí para aprender. Aprender de mis compañeros y aprender de mi competencia, que es Dani", dijo, explicando: "me fijo mucho en él, es muy buen jugador. Mi intención es fijarme en él, aprender y mejorar para poder desarrollar mi juego y ser el mejor jugador posible para el Zamora CF".

Ayyoub destacó estar "muy contento" por disfrutar de su primera aventura sénior con el Zamora CF y agradeció "tanto a David como al club la confianza" mostrada en él. Un apoyo con el que espera "llegar a aportar mucha energía por la banda, mucha velocidad y alegría".

Por otra parte, el jugador no dudó en señalar que, el salto a sénior, "no ha sido fácil", pero que va "adaptándose". "Mis compañeros son futbolistas muy buenos y con mucha experiencia. El año pasado también venía en dinámica con el primer equipo con el Marbella y había también grandes jugadores... es similar. Todos ellos me han inspirado mucho y ayudado para llegar hasta aquí, al Zamora CF, donde tengo que seguir dando pasos", relató Ayyoub, cuyo objetivo al terminar la temporada no es otro que ser "un jugador mejor". "A nivel individual, todos queremos el máximo de minutos, pero no será fácil. Por eso, mi reto será absorber el máximo de mis compañeros y aportar todo lo que pueda al equipo", subrayó.