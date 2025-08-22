Piragüismo
Laura Pedruelo se queda fuera de la final del K-1 500 en el Mundial de Milán
La zamorana rema esta tarde por las preseas en el kilómetro
C. J. T.
Laura Pedruelo no pudo repetir este viernes en el medio kilómetro el gran éxito que firmó ayer en la prueba del K-1 1.000 metros del Campeonato del Mundo de Sprint que se está celebrando en Milán y quedó apeada de la final del K-1 500 metros tras finalizar en sexta plaza la semifinal de esta distancia.
La palista de Durius Kayak afrontaba una dura jornada con un primer asalto en una semifinal del K-1 500 metros con múltiples y rápidas adversarias a las que se midió de tú a tú, pero sin poder alcanzar los tres primeros puestos que daban acceso a la lucha por las preseas.
Pedruelo estuvo en los primeros compases dentro del grupo de cabeza, pero no pudo mantener esa posición en el tiempo y acabó llegando a meta con cinco segundos de diferencia sobre las primeras clasificadas. Su tiempo de 1:57.29 la situó en sexto lugar, clasificándose así para la Final B de la modalidad junto a la sueca Lagerstam y la alemana Damn. Un trío que cruzó la meta por detrás de la neozelandesa Fisher, ganadora de la regata con un crono de 1:49.96, la australiana Drobot y la mexicana Fragoza.
Pese a este resultado, la jornada puede acabar siendo sobresaliente para Pedruelo, ya que tiene opción de subir al podio de Milán esta misma tarde en la final de K-1 1.000 metros, su especialidad. Una disputa para la que se clasificó brillantemente el pasado jueves como ganadora de su semifinal.
