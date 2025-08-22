Laura Pedruelo se queda fuera de la final del K-1 500 en el Mundial de Milán

Laura Pedruelo no pudo repetir este viernes en el medio kilómetro el gran éxito que firmó ayer en la prueba del K-1 1.000 metros del Campeonato del Mundo de Sprint que se está celebrando en Milán y quedó apeada de la final del K-1 500 metros tras finalizar en sexta plaza la semifinal de esta distancia.

La palista de Durius Kayak afrontaba una dura jornada con un primer asalto en una semifinal del K-1 500 metros con múltiples y rápidas adversarias a las que se midió de tú a tú, pero sin poder alcanzar los tres primeros puestos que daban acceso a la lucha por las preseas.

Pedruelo estuvo en los primeros compases dentro del grupo de cabeza, pero no pudo mantener esa posición en el tiempo y acabó llegando a meta con cinco segundos de diferencia sobre las primeras clasificadas. Su tiempo de 1:57.29 la situó en sexto lugar, clasificándose así para la Final B de la modalidad junto a la sueca Lagerstam y la alemana Damn. Un trío que cruzó la meta por detrás de la neozelandesa Fisher, ganadora de la regata con un crono de 1:49.96, la australiana Drobot y la mexicana Fragoza.

Pese a este resultado, la jornada puede acabar siendo sobresaliente para Pedruelo, ya que tiene opción de subir al podio de Milán esta misma tarde en la final de K-1 1.000 metros, su especialidad. Una disputa para la que se clasificó brillantemente el pasado jueves como ganadora de su semifinal.