El Club Waterpolo Zamora lanza unas jornadas de captación para cerrar agosto

Acaba el verano y el Club Waterpolo Zamora se pone manos a la obra para preparar una nueva temporada, aprovechando así los últimos días del periodo estival para fomentar su deporte con varias jornadas de puertas abiertas donde los usuarios de las piscinas de Zamora y provincia podrán acercarse libremente a probar su disciplina.

La idea es mostrar el waterpolo, acercarlo un poco más a todos los zamoranos y a esos nadadores que busquen un reto o una nueva aventura en el agua. Una iniciativa con la que Club Waterpolo Zamora pretende captar nuevos jugadores para la temporada que arranca el próximo mes de octubre.

La entidad zamorana ha predispuesto los siguientes horarios y escenarios para la iniciativa: lunes 25, Piscina Ciudad de Zamora (19.00 horas); martes 26, Piscina Municipal de VIllaralbo (19.30 horas); miércoles 27, Piscina del Tránsito (19.30 horas); y viernes 29, Piscina de la Ciudad Deportiva de Zamora (19.00 horas).

Con estas jornadas, el Club Waterpolo Zamora anima a todos los interesados, de cualquier edad, a acercarse a la zona de exhibición y preguntar a los responsables para poder probar su deporte y la diversión acuática que ofrece.