El Balonmano Caja Rural Zamora vuelve hoy al Ángel Nieto

El Balonmano Caja Rural Zamora vuelve a casa. Lo hace hoy, a partir de las 20.00 horas en el Ángel Nieto, con el tercero de sus partidos de pretemporada ante un BM Ciudad de Salamanca al que conoce bien y con el que medirá fuerzas a lo largo del curso en Primera Nacional. Un envite que servirá de presentación para las nuevas caras de la plantilla de Félix Mojón, concentrada en intentar encender la pasión de su afición desde el primer día.

El cuadro de Viriato se puso en marcha hace ya varias semanas y, desde entonces, ha disputado dos encuentros con diferente resultado, ofreciendo un balance de una victoria y una derrota. Ganó el clásico Torneo de Puebla de Sanabria por 34-20 a Balonmán Culleredo y, el pasado miércoles, cayó derrotado por 34-28 ante el Balonmano Burgos en El Plantío. Dos resultados que, pese a ser opuestos, dejaron dulce sabor de boca para un plantel pistacho que quiere seguir acumulando buenas sensaciones.

El Balonmano Caja Rural Zamora llega al envite de esta tarde fatigado por apenas contar con descanso tras medir fuerzas con todo un candidato a la Liga Asobal como el Balonmano Burgos. Pero, ese cansancio, es buscado. La idea detrás del encuentro de hoy es llevar un paso más allá la preparación de los zamoranos buscando superar a un duro adversario en condiciones adversas. Seguir cargando la mochila de trabajo, tanto a nivel físico como a nivel técnico-táctico, apartado a seguir puliendo con pruebas sobre el 40x20.

El buen desempeño de los "Guerreros de Viriato" en Burgos, donde pelearon de tú a tú a un oponente de superior categoría, invita a pensar que el estreno del curso en el Ángel Nieto romperá el balance de la pretemporada en favor de las victorias, pero el BM Ciudad de Salamanca nunca sale a pista a dejarse llevar y pondrá las cosas difíciles al equipo de Félix Mojón. Complicaciones que ya produjo el pasado curso durante la liga, siendo uno de los más duros oponentes para los pistacho tanto en casa como a domicilio.

Por otra parte, más allá de un resultado que refuerce el trabajo realizado hasta ahora o un motivante entrenamiento para el Balonmano Caja Rural, el partido también será una ocasión estupenda para que la afición se reencuentre con su equipo y se cargue de ilusión de cara al futuro inmediato. Además, podrán por fin conocer de primera mano a los recién llegados Lucas, Néstor, Oseguera y Álvaro Fernández. Fichajes llamados a elevar el nivel del equipo, que ya la pasada campaña se quedó a un paso del ascenso.

La contienda, que será gratuita para los socios y tendrá un coste por entrada de 5 euros para aquellos que todavía no han renovado su abono, será un estupendo baremo para conocer el punto de partida de un conjunto llamado a todo y que ahora mismo cuenta con dos bajas: Jortos y Felipe Ferreira.