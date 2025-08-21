El CD Noname presenta sus amistosos de pretemporada

El CD Noname, cuya pretemporada se puso en marcha el pasado lunes con la presentación de Asiel Mateo como nuevo jugador "gris" y el primer entrenamiento a cargo de Miguel Losada, hizo oficial ayer su ruta de partidos de preparación de cara a llegar en las mejores condiciones al estreno de la Liga Regional de Aficionados el próximo 14 de septiembre.

El club de la interrogación presentó tres encuentros de pretemporada de aquí al comienzo de la competición doméstica, fijando todos ellos para los próximos fines de semana. Los ensayos del CD Noname se abrirán este mismo sábado ante la Gimnástica Medinense y seguirán el sábado siguiente contra el CD Santa Marta. El último partido tendrá lugar contra el Ciudad Rodrigo el día 6 de septiembre.