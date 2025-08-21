Bamba celebra su tradicional concentración atlética

Como cada año, el Club Atletismo Zamora cumple con la tradición y organiza su tradicional concentración dentro de las actividades de Bamba Cultural. La fecha elegida es el 27 de agosto por la tarde, momento en el que decenas de atletas se desplazan hasta el pequeño pueblo de Tierra del Vino para disfrutar de una cita que coordinan los propios vecinos, pero en la que colaboran el Ayuntamiento de Madridanos, Diputación de Zamora y Caja Rural, además de pequeños patrocinadores que hacen posible que el evento sea una realidad.

La inscripción, tal y como indicaron desde la organización, será gratuita y por dos vías: presencial en Bamba hasta el comienzo de las competiciones o por correo electrónico en la dirección pergonma.mpg@gmail.com , en la que aportarán el nombre, DNI y fecha de nacimiento.

La actividad arrancará a las 19.00 horas con el lanzamiento de jabalina, al que seguirán los 100 metros lisos para menores, lanzamiento de peso, Subida al Viso, con una distancia de unos 6,5 kilómetros, 100 metros lisos para mayores y salto de longitud, para concluir con la entrega de premios.

Será una nueva ocasión para disfrutar de una siempre emotiva jornada de convivencia y deporte a la que están todos invitados.