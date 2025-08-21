El Amigos del Duero abre su campaña de socios

El CD Amigos del Duero abrió recientemente su campaña de socios a través de las redes sociales buscando contar con un amplio respaldo de los aficionados esta temporada. Un apoyo que consideran fundamental de cara al nuevo proyecto que pondrá adelante el club y que se refleja en la apuesta de Raúl Campano como técnico del equipo de la Liga Gonalpi.

Bajo el lema "Juntas hacemos historia", el CD Amigos del Duero recaba "apoyo para el fútbol femenino en Zamora" con una campaña de socios cuyo principal atractivo está en la cuota ofrecida para los socios. Y es que, los carnés para toda la temporada están disponibles a un coste de 15 euros.

El CD Amigos del Duero ha facilitado el número de cuenta para realizar el ingreso a través de las redes sociales, intentando así facilitar su unión al club a todos los interesados en secundar su proyecto deportivo y la importante labor que la entidad realiza cada temporada dando un espacio a toda niña o joven amante del fútbol que quiera disfrutar de su deporte favorito con garantías.