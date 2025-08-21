Adrián Pereda y Miki Codina se presentan en casa de Recoletas Salud, nuevo patrocinador del Zamora CF

El portero Adrián Pereda y el defensor Miki Codina fueron este jueves presentados como jugadores del Zamora CF en el Hospital Recoletas, instalación del nuevo patrocinador rojiblanco para esta temporada. Los dos jugadores tuvieron ocasión de comentar su llegada al Zamora CF y lo que tratarán de aportar ambos al equipo de Juan Sabas en sus respectivas posiciones a lo largo de una rueda de prensa que se abrió con el anuncio de la vinculación entre el club y la firma sanitaria.

"Recoletas está presente en el deporte y, a partir de ahora, va a estar presente también en el fútbol. Acompañaremos al Zamora CF como nuevo patrocinador y para nosotros, eso supone un orgullo", afirmó Óscar Iglesias por parte de Recoletas Salud, indicando que se consideran ya "parte del equipo" y señalando que "es ese trabajo en equipo lo que lleva a conseguir éxitos". Logros a los que la firma sanitaria contribuirá poniendo a disposición sus instalaciones y su "excelente cuadro médico", si bien deseó que ningún futbolista rojiblanco pueda llegar a tal situación esta temporada.

Además, Iglesias felicitó oficialmente al Zamora CF por la conquista del Trofeo Colombino, pero también por su iniciativa para unirse junto a Cultural Leonesa y Ponferradina para "aportar una ayuda real" a las víctimas de los incendios que asolan tanto Zamora como León en la provincia, aprovechando para "mandar un mensaje de apoyo y solidaridad a las familias" y señalar que Recoletas Salud colaborará en lo que pueda dentro de esta iniciativa que "trasciende lo deportivo".

Todas estas palabras fueron muy bien recibidas por David Vizcaíno, director deportivo del Zamora CF, quien además de introducir tanto a Pereda como a Codina, quiso sumarse al mensaje de Recoletas Salud, así como agradecer su apoyo al proyecto rojiblanco para esta temporada.

Vizcaíno presentó a Miki Codina como un futbolista "con una polivalencia en defensa que vendrá muy bien al equipo", un jugador que "pese a ser joven, tiene su experiencia en Primera RFEF" y del que destacó, especialmente, su compromiso a la hora de firmar por el Zamora CF. Decisión que fue "estuvo clara desde el primer momento", según comentó el central.

"Una vez llegó a oferta, lo tuve claro desde el primer momento. Fue muy fácil todo y llego con gran ilusión para que esta sea una gran temporada", aseveró el central, señalando que "tanto a nivel de club como a nivel de vestuario, el Zamora CF es un sitio muy familiar. "He encontrado un vestuario sano, un equipo con mucha ambición y un club muy bonito, así como una ciudad que me está gustando mucho", aseguró Codina, quien pese a "sufrir una pequeña microrrotura" días atrás está "deseando que llegue la liga" e ilusionado por ver "un equipo con muchos jugadores nuevos, pero también con mucha ambición". Hambre que nota en la competencia por entrar en los planes e Sabas, que catalogó como "buenísima". "Somos una plantilla larga y todos vamos a tener un rol y momentos importantes a lo largo de la temporada. La unión de todos será la clave para estar arriba", subrayó.

Esa competencia fue también tema de conversación en la presentación de Adrián Pereda, el guardameta que este año compite bajo palos con Fermín y que Vizcaíno presentó como "un gran acierto" siendo un "joven comprometido" así de un meta con experiencia tanto en Primera RFEF como en Segunda División.

"Cuando me llamó David mostró gran interés en mí y eso me transmitió mucha seguridad. Era un buen proyecto y yo, que me fijo mucho en la preparación de porteros, me dio muy buenas sensaciones", afirmó Pereda sobre su llegada a un vestuario donde sabe que tiene que luchar con todo un ídolo para la afición. "Fermín es un gran portero. Se demostró el año pasado y ya lo ha demostrado este año. Vengo con toda la ilusión a competir a muerte, pero también a aprender de él al igual que de todos mis compañeros"; comentó el arquero.

Por otra parte, Pereda afirmó haber tenido "muy buenas sensaciones" a lo largo de la pretemporada y que se mostró "cómodo con los compañeros" el tiempo que pudo jugar. "Soy un portero con bastante liderazgo y me gusta aportar eso en el campo. Me he sentido muy cómodo con la línea defensiva", confesó, señalando que tratará de sumar lo máximo al Zamora CF en una liga en la que "todas las plantillas se han reforzado muy bien dando lugar a una liga cada vez más competitiva", una realidad que obligará a "trabajar para intentar ser superiores" cada día.