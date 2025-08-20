Copa RFEF
El Luciano Rubio de Benavente, sede de la final de la Copa RFEF entre Zamora CF y Unionistas
El partido será este domingo y el ganador pasará a la fase nacional de la competición
Ya es oficial, el estadio Luciano Rubio de Benavente acogerá el próximo domingo la final de la fase regional de la Copa RFEF entre el Zamora CF y Unionistas de Salamanca.
La decisión se ha tomado este miércoles, y ha sido anunciada por el Ayuntamiento de Benavente, después de que los técnicos de la Territorial analizasen la instalación y vieran que es posible la celebración de este encuentro.
La noticia, indicaron desde el Consistorio, "ha sido recibida con entusiasmo tanto por el Ayuntamiento de Benavente como por el C.D. Benavente, que colaborará en la organización logística del evento".
Con esta confirmación, insisten, "Benavente refuerza su posición como escenario deportivo de primer nivel, dando un paso adelante en la promoción del deporte y acogiendo un partido que reunirá a dos de los equipos más representativos de Castilla y León".
La afición rojiblanca y la blanquinegra ya preparan el desplazamiento para apoyar a los suyos, en un duelo que promete máxima emoción y cuyo vencedor pasará a la fase nacional, teniendo como reto poder alcanzar la Copa del Rey.
Será el último encuentro para los de Juan Sabas antes del inicio de Liga, y el objetivo es superar a un rival duro que será una gran piedra de toque.
