Octubre será el mes zamorano en la Liga Regional de Aficionados

Con el inicio de pretemporada por parte del CD Noname el pasado lunes, el verano toca a su fin para los equipos zamoranos de la Liga Regional de Aficionados. Conjuntos que vivirán una temporada histórica para la provincia, con cuatro representantes y nada menos que doce derbis a lo largo del curso. Duelos que convertirán el próximo octubre en el "mes zamorano" de la competición autonómica de fútbol en Castilla y León.

Con CD Benavente, Zamora CF "B", Moraleja CF y CD Noname en la disputa autonómica, cabía esperar que la Liga Regional de Aficionados arrancara o terminara con un derbi, pero no fue así.

La competición se inicia el fin de semana del 14 de septiembre. El filial rojiblanco y los "tomateros" abrirán la competición fuera de casa contra CD Laguna y Betis, respectivamente; mientras que los gualdinegros y el recién ascendido jugarán como locales frente a Salamanca UDS "B" y La Cistérniga. Mientras que, el final de la competición, contará con CD Benavente, Moraleja CF y CD Noname jugando como locales ante Victoria CF, La Cistérniga y Ciudad Rodrigo el fin de semana del 10 de mayo; fecha en la que el Zamora CF "B" acaba el curso en Béjar.

Los primeros derbis

La liga, por tanto, abre y cierra sin duelos directos entre equipos de la provincia, pero no habrá que esperar mucho para su disputa. De hecho, los aficionados tendrán en octubre la ocasión perfecta para disfrutar de este tipo de partidos. Además, la fortuna ha querido que no haya más de un derbi por jornada.

El primer derbi zamorano llegará en la primera fecha del décimo mes, en la jornada 4, y lo protagonizarán Zamora CF "B" y Moraleja CF. Un partido que dará inicio a una serie de cuatro derbis consecutivos, uno cada fin de semana: CD Noname-Zamora CF "B"; Benavente-Moraleja CF; y CD Noname-Benavente.

Tras esta serie de encuentros, habrá que esperar hasta el último fin de semana de noviembre para disfrutar del Moraleja CF- CD Noname, poniendo el broche a los derbis zamoranos en la primera vuelta el "clásico" Benavente-Zamora CF "B" de la última jornada de 2025, poco antes del día de Navidad.

Segunda vuelta: cuatro meses para los duelos zamoranos

El nuevo año llegará con una segunda vuelta en la que los derbis, que se disputarán en el mismo orden ya que la Regional de Aficionados cuenta con un calendario simétrico, se repartirán a lo largo de cuatro meses debido a los parones por Carnaval y Semana Santa.

Así, el Zamora CF y Moraleja CF volverán a verse las caras a principio de febrero (el día 8), con el filial enfrentándose al CD Noname el 22 de ese mismo mes. La siguiente jornada, con el Moraleja CF-Benavente, abrirá marzo con los "tomateros" recibiendo al CD Noname la semana después.

Después, habrá que esperar al 14 de abril para el CD Noname-Moraleja, completando los doce derbis del curso un CD Benavente-Zamora CF "B" el 3 de mayo, fecha de una penúltima jornada que hace de este el derbi más decisivo. n