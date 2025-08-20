Nuevo ensayo para el Atlético Benavente

Tras imponerse con rotundidad al River Zamora (1-9) en lo que fue el primer amistoso del verano para el Caja Rural Atlético Benavente cuando solo llevaban un par de sesiones de trabajo, el equipo de Miguel Ángel Macías vuelve a la pista, aunque de nuevo no será en la de La Rosaleda. El vestuario benaventano encara una nueva cita estival que, como en estos casos, permitirá dar pasos adelante en la conjunción de los futbolistas, que es ahora mismo el objetivo cuando quedan por delante varias semanas hasta que comience la competición oficial en Segunda División B, donde compartirán liga con el River Sala Zamora.

En este caso, los blanquiazules volverán a desplazarse. La expedición viajará hasta León donde le espera, a partir de las 20.30 horas, el Villaquilambre Futsal, rival de Tercera División que es el elegido para continuar dando pasos adelante, tanto en lo que se refiere a la parte táctica como en la física.

Mientras, la fiel afición del Caja Rural Atlético Benavente no podrá disfrutar de los suyos en feudo propio hasta el 30 de agosto (19.30 horas), fecha en la que disputarán el Trofeo de Ferias ante el Burela, mientras que una semana despues, el 7 de septiembre, si nada cambia tendrá lugar el trofeo Diputación Provincial ante el San Cristóbal de Segovia, en un horario establecido, en un principio, para las 13.00 horas, aunque ambas citas amistosas se presentarán próximamente para dar a conocer todos los detalles.