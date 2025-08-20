Morales del Rey prepara ya "La Carrera de la Sandía"

La localidad zamorana de Morales del Rey se prepara ya para celebrar una nueva edición del Cross Ribera del Eria, un evento que promete diversión y deporte para todos los miembros de la familia por su 15º aniversario.

La carrera popular organizada por el Ayuntamiento de Morales del Rey, con el apoyo de la Diputación de Zamora y empresas locales, invita a los participantes a disfrutar de un día repleto de actividad física y contacto con la naturaleza el próximo sábado 23 de agosto. Fecha en la que, a partir de las 18.00 horas, arrancará la competición con la celebración las diferentes categorías infantiles con distancias entre los 50 metros (para los más pequeños) a 1,8 kilómetros para los corredores de categoría cadete. Un perfecto inicio a una jornada que continuará con la salida para los senderistas a las 19.00 horas y la carrera absoluta (ambas de siete kilómetros) prevista para las 19.30 horas.

El Cross Ribera de Eria mantiene a día de hoy plazas disponibles y será posible inscribirse para participar en cualquiera de las modalidades hasta el próximo 21 de agosto, fecha límite para tomar parte en esta fiesta que transcurre por la ribera del Eria, las calles de Morales del Rey y la zona de "Las Bodegas ofreciendo una experiencia única para corredores y senderistas.

Por otra parte, la organización ha señalado que este año se mantendrá "la tradición de cargar dos sandías por la desafiante "Cuesta de las Bodegas", un reto de dos kilómetros que pondrá a prueba la resistencia de los participantes más atrevidos". Una "Carrera de la Sandía" siempre atractiva, como también la bolsa del corredor que se ofrecerá a todos los participantes de la prueba, incluyendo a los más infantiles que recibirán gusanitos y caramelos al término de su actuación. Otro reclamo más que se une a la medalla por alcanzar la meta a todos los corredores que logren completar el recorrido y los premios destinados a los primeros clasificados de la jornada.