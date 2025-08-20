Las mejores "palas" se citan en la isla del Duero

Un año más, el Club Náutico de Zamora organiza su tradicional Abierto de Pádel. Los cuadros ya están confeccionados y la competición arranca mañana para designar a los nuevos "reyes" de las pistas de la isla del Duero. La organización ha establecido tres categorías: masculina, femenina y mixta, cuyas finales se han previsto para este próximo domingo 24 de agosto, aunque hay que recordar que la categoría femenina, ante la ausencia de más parejas, se desarrollará en formato liguilla a 3. Entre los participantes destacan "palas" de primer nivel de la provincia que buscarán el trofeo. n