Piragüismo
Laura Pedruelo, clasificada para las semifinales del Mundial de Piragüismo en K-1 500 y 1.000 metros
La palista cierra la primera jornada en Milán con grandes sensaciones
P. F.
Laura Pedruelo comenzó con grandes sensaciones su andadura en el Mundial de Piragüismo, en modalidad Sprint, y es que la palista se clasificó este miércoles para la lucha por las finales en las dos distancias en las que tomó parte: K-1 1.000 y 500 metros.
La zamorana afrontaba la cita más importante del año en una temporada que está siendo magnífica en cuanto a resultados. Con la moral alta, y dispuesta a dejarse todo en el complejo deportivo Idroscalo de Milán, inició la primera regata, las series del K-1 1.000, una de sus especialidades y donde hace un par de meses lograba el bronce en el Europeo de Racice.
Comenzó la regata muy bien posicionada, para cubrir el primer cuarto de distancia (250 metros) en una prometedora tercera posición, un buen lugar que mantuvo en la mitad de la regata y con el que seguía la estela del barco húngaro, que estaba siendo el gran dominador. A pesar de ceder cuatro posiciones al paso por los 750 metros, no falló la zamorana y apretó en el momento clave para recuperar su lugar y cubrir los mil metros de distancia con un tiempo de 4:09:23, por detrás de Csikos y Babashinskaia.
Así, logró pasar a semifinales, un buen resultado teniendo en cuenta que ella rema en dos distancias y era importante reservar energías. Fue una gran decisión y es que, a primera hora de la tarde, Pedruelo afrontaba las series en 500 metros. El esfuerzo fue titánico, y la palista aguantó en una sexta posición para llegar a meta con tiempo de 1:56.84. Los barcos más rápidos en esta serie fueron los correspondientes a Australia, Italia y la República Checa.
