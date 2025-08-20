Laura Pedruelo inicia el Mundial de Piragüismo con un tercer puesto en las series del K-1 1.000

Laura Pedruelo ha comenzado su andadura en el Mundial de Piragüismo, en modalidad Sprint, y lo ha hecho con un tercer puesto en las clasificatorias del K-1 1.000 metros.

La zamorana afrontaba la cita más importante del año en una temporada que está siendo magnífica en cuanto a resultados. Con la moral alta, y dispuesta a dejarse todo en el complejo deportivo Idroscalo de Milán, inició la primera regata, las series del K-1 1.000, una de sus especialidades y donde hace un par de meses lograba el bronce en el Europeo de Racice.

Comenzó la regata muy bien posicionada, para cubrir el primer cuarto de distancia (250 metros) en una prometedora tercera posición, un buen lugar que mantuvo en la mitad de la regata y con el que seguía la estela del barco húngaro, que estaba siendo el gran dominador. A pesar de ceder cuatro posiciones al paso por los 750 metros, no falló la zamorana y apretó en el momento clave para recuperar su lugar y cubrir los mil metros de distancia con un tiempo de 4:09:23, por detrás de Csikos y Babashinskaia.

Así, logró pasar a semifinales, un buen resultado teniendo en cuenta que ella rema en dos distancias y era importante reservar energías.

La actividad, por tanto, no cesa para la palista del Durius Kayak, única zamorana en esta competición, y este mediodía afrontará las series del K-1 500 metros.