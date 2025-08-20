Laura Pedruelo cierra su gran temporada en el Mundial de Piragüismo

Laura Pedruelo está dispuesta a poner el broche de oro a una de las mejores temporadas de su carrera deportiva. La palista zamorana, integrante del Durius Kayak, se encuentra en Milán, con el resto de la expedición española, para tomar parte en la gran cita del mundo del piragüismo, exceptuando los Juegos Olímpicos, como es el Campeonato del Mundo de Sprint Olímpico y Paracanoe. La piragüista se desplazó el lunes y hoy ya saldrá al agua para defender las series en las dos distancias para las que se ha clasificado: K-1 1.000 y 500 metros, con el único objetivo de estar en las semifinales y hacerse un hueco en la carrera final en la que se repartirán las medallas. Enfrente, Pedruelo tendrá a rivales de altísimo nivel, pero ella llega con la moral por las nubes y dispuesta a sacar a relucir su máximo potencial para volver a demostrar que está entre las mejores a nivel mundial.

Pedruelo es la única zamorana que logró plaza para esta cita internacional en la que van a competir en los próximos días 71 países con un total de 625 deportistas, 373 hombres y 252 mujeres, siendo 32 los palistas de la delegación española (18 hombres y 14 mujeres) a los que hay que sumar los siete deportistas del Paracanoe español (cuatro mujeres y tres hombres), que tratarán de mejorar los registros anteriores.