El "Ciudad de Benavente" mide a dos históricos

El Atlético Bembibre será el invitado en la 53ª edición del Trofeo "Ciudad de Benavente" que cada verano organiza el club tomatero con su primer equipo como anfitrión y con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad, Caja Rural, además de numerosos patrocinadores privados que hacen posible esta competición tan esperada por los aficionados.

La cita, en esta ocasión, será el próximo domingo 31 de agosto a las 19.00 horas en el Luciano Rubio, donde los espectadores podrán disfrutar de dos equipos "históricos" de la Comunidad, tal y como puso en valor el presidente Pedro Gallego.

El precio para poder asistir será el mismo del pasado año: 2 euros para los seguidores con edades entre los 10 y los 15 años, y 6 euros los adultos, que podrán asistir a un encuentro que esperan sea intenso y atractivo con un buen fútbol sobre el verde. También tomó la palabra la concejala Elena Justo, quien recordó que este "Ciudad de Benavente" es "una cita histórica para nuestro fútbol y nuestra ciudad. Este trofeo es más que un partido de fútbol, es un símbolo de identidad y orgullo para todos los benaventanos".

Actualidad deportiva

El presidente tomatero también aprovechó para dar las gracias a todos los que están al lado de la entidad, y hablar de la situación de la plantilla sénior, que comenzó la pretemporada el 4 de agosto con más de 30 jugadore a prueba a los que el entrenador, Santi Redondo, ha analizado. Ahora mismo, la plantilla cuenta con 5 jugadores del pasado año, además de los dos lesionados, Pepe y Rafa; 9 incorporaciones nuevas, y jugadores del filial y juvenil que están haciendo la pretemporada y son "el futuro del club". Además, el CD Benavente mantiene a su filial, que este año se ha unido con el Villalpando y estará en la Provincial, y tiene 11 equipos en su base; de Prebenjamín a Juvenil.