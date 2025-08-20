El césped del Ruta de la Plata estará listo para el inicio de Liga del Zamora CF

El Zamora CF despeja dudas. Después de no haber podido disputar ni un solo encuentro de pretemporada en feudo propio, ni tampoco desarrollar ninguna sesión de trabajo, el césped del Ruta de la Plata sí estará listo para el primer encuentro de temporada, que se ha establecido para dentro de diez días. Así, tal y como confirmaron desde la "planta noble" del estadio está asegurado que el 30 de agosto a las 17.00 horas el fútbol regresará al Municipal rojiblanco y lo hará después de semanas de trabajo para el cambio del césped, una inversión necesaria dado cómo se encontraba el terreno de juego después de tantos años.

Ya que en 2024 todo sucedió de forma apresurada tras su llegada a la entidad por las urgencias que presentaba el club y a las que tuvieron que hacer frente, el Grupo Páez decidió que este era el verano para la sustitución del césped y, aunque eso ha conllevado que la afición no haya podido disfrutar del equipo en este periodo estival, permitirá a los futbolistas jugar cada dos domingos en un campo en perfectas condiciones. Ahora mismo, con los nuevos tepes instalados, es el momento de que estos se asienten sobre la superficie y se enraícen.

Cerca de los 3000 socios

Mientras, según se acerca ese comienzo liguero, se espera un nuevo repunte en la campaña de socios. En estos momentos, la familia rojiblanca se acerca a los 3.000 abonados, pero se confía en que ese número crezca. Hay que recordar que el objetivo este año, y nadie se esconde, es ambicioso y se tratará de asaltar el fútbol profesional, por lo que desde el Zamora CF también se pide el apoyo de los seguidores para lograr un reto que, insisten, beneficiaría a la ciudad y resto de la provincia.