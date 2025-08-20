El CB Zamora, anfitrión de la fase previa de la Copa Castilla y León

Zamora se convertirá en epicentro del baloncesto regional con la celebración de la fase previa de la Copa Castilla y León, que se disputará los días 5, 6 y 7 de septiembre en el pabellón Ángel Nieto. El torneo contará con la participación del Caja Rural CB Zamora, como anfitrión de la cita, Grupo Ureta Tizona Burgos y Super Agropal Palencia, que se enfrentarán en formato triangular. El equipo que resulte vencedor obtendrá el pase a la final del torneo autonómico frente a San Pablo Burgos en casa del ganador del triangular. La final se disputará el 13 de septiembre (si es en Palencia o Zamora) o el 14 de septiembre (si es en Burgos).

El torneo, tal y como indicaron desde el CBZ, servirá como ensayo de pretemporada de máximo nivel para los tres conjuntos, todos ellos participantes en la Primera FEB, y promete ser una excelente oportunidad para ver en acción a las nuevas incorporaciones de las plantillas y comprobar el estado de forma del equipo antes del arranque oficial de la competición liguera.

El primer partido entre Tizona y CBZ será el 5 de septiembre a las 20:30 horas. Al día siguiennte se enfrnetarán Palencia y Tizona (18.00 horas), para concluir el 7 de septiembre con el CB Zamora-Palencia a las 18.00 horas.

Horarios / Cedida

Precios

Las entradas para cada jornada de la fase previa tendrán un coste accesible con tarifas diferenciadas para socios y no socios del club. Los socios del Caja Rural CB Zamora podrán adquirir sus entradas por 5 euros en categoría general y 1 euro en categoría joven (para nacidos entre 2009 y 2020). En el caso de los no socios, el precio será de 10 euros para adultos y 5 euros para jóvenes.

Los pases pueden adquirirse tanto de forma online, a través de la sede virtual del CB Zamora (https://cbzamoraticketing.tryptonsoftware.es), como de manera presencial en la taquilla del pabellón los días de partido. Además, el club pone a disposición de los aficionados un punto de atención presencial en su sede de Calle Campo de Marte, abierta de lunes a viernes, en horario de 9:30 a 13:00 horas, donde se podrá obtener asistencia personalizada para resolver dudas o facilitar la compra anticipada de entradas.