El BM Caja Rural Zamora planta cara en El Plantío ante BM Burgos

El Balonmano Caja Rural Zamora saldó con derrota por 34-28 su segundo encuentro de pretemporada, un choque que tuvo lugar este miércoles en El Plantío frente a un Balonmano Burgos de División de Honor Plata que acabó por imponerse su calidad, ganando el partido en los detalles.

Los zamoranos, diez días después del primer test de su preparación, afrontaban una dura prueba en suelo burgalés frente a uno de los candidatos al ascenso a la Liga Asobal este curso. Un oponente duro que no ofreció facilidades al bloque zamorano, que mostró un buen nivel a lo largo de los sesenta minutos de juego y que tuvo en su mano lograr un final de partido ajustado pese a la diferencia de categoría.

El comienzo del choque fue de color pistacho, con los hombres de Félix Mojón moviendo la bola rápido en ataque y bien asentados atrás, lo que se tradujo en unas primeras diferencias que, incluso, llegaron a ser de cuatro goles. Un buen arranque que los burgaleses contrarrestaron antes del descanso, aprovechando las rotaciones para dar un giro al guion y alcanzar por delante al paso por vestuarios.

La remontada, sin embargo, no hizo mella en un BM Caja Rural Zamora que mantuvo el ritmo y que, incluso probando diferentes sistemas defensivos y combinaciones de hombres en pista, se mantuvo en partido. De hecho, desaprovechó tres lanzamientos desde los siete metros que pudieron haber dado lugar a un final más tenso para un Balonmano Burgos que echó el cierre con acierto en los pequeños detalles para poner el definitivo 34-28. Un marcador positivo para los pistacho, a pesar de la derrota.