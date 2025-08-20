El BM Caja Rural Zamora afronta una prueba de nivel en El Plantío ante BM Burgos

El Balonmano Caja Rural Zamora afronta esta tarde (20.15 horas) su segundo partido de pretemporada. Un encuentro que despierta gran interés entre la afición pistacho, pues los hombres de Félix Mojón medirán fuerzas con el UBU San Pablo de División de Honor Plata. Adversario que supone una prueba de nivel importante para los pistacho.

El conjunto de los "Guerreros de Viriato" acabó el pasado curso entre los mejores equipos de Primera Nacional y se dispone a luchar nuevamente por ascender este año. Por ello, medir fuerzas con un equipo de la categoría superior, supone un test interesante. Una buena manera de medir la capacidad del proyecto, si bien queda todavía mucho al bloque de Mojón para alcanzar su punto óptimo y exponer su máximo potencial.

La contienda llega quizá demasiado pronto para los zamoranos. Como es normal, el BM Caja Rural Zamora se encuentra en una fase temprana de su pretemporada, en la que prima el volumen de entrenamientos y se busca cargar las piernas de los jugadores. Aun así, el choque permitirá al bloque de Viriato acumular sus primeros minutos competitivos de calidad tras el Trofeo Puebla de Sanabria, disputado ya hace ya más de diez días. Tiempo suficiente como para que la ambición por jugar supere con creces al cansancio acumulado por la preparación.

El BM Caja Rural Zamora, además, llega en un "buen momento" a la cita más dura de su pretemporada. Así lo indicaba ayer Félix Mojón, señalando que "los jugadores están a un buen nivel físico y un excelente nivel actitudinal" dentro de una puesta a punto en la que "la vertiente táctica se ha tocado por encima", hasta ahora. Un hecho habitual y que, no preocupa mucho al gallego, pues "el hecho de haber renovado a gran parte de la plantilla hace que el grupo esté avanzando rápido" y los fichajes veraniegos se van adaptando progresivamente.

Precisamente, uno de los principales atractivos para el aficionado zamorano de este envite, será ver en acción ante un oponente de entidad a los nuevos "Guerreros de Viriato". Desde el guardameta Lucas, que compartirá marco con Pajares, a Álvaro Fernández, el último en llegar al bloque pistacho. Sin olvidarse tanto de Néstor García como de Jorge Oseguera, los dos encargados de "revolucionar" el juego en seis metros del bloque zamorano este curso.

Tres canteranos y dos ausentes

Los cuatro fichajes estarán disponibles para el envite en El Plantío, al igual que los hermanos Mangas y Carlos López, que completan la convocatoria de 18 jugadores realizada por Félix Mojón. Una lista en la que solo hay dos ausencias: Jortos, por motivos laborales; y Felipe Ferreira, lesionado.

Con estos mimbres, se prevé un choque intenso, de rotaciones constantes, en el que BM Caja Rural Zamora tratará de que todos sus hombres ganen minutos de calidad en pista y, a la vez, plasmar sobre el 40x20 una muestra del potencial pistacho para este curso.