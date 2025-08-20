Los aficionados del Zamora CF podrán disfrutar de la Carabela de Plata lograda en el Trofeo Colombino

Cuando se gana un trofeo tan especial como el Colombino, hay que lucirlo y compartirlo. Por eso, el Zamora CF ha decidido que la Carabela de Plata esté expuesta durante unos días en la tienda del club para que todos los aficionados que lo deseen puedan acercarse a verla y fotografiarse.

Lo cierto es que es uno de los trofeos más bonitos que hay en la actualidad y tras estois días de exposición se ubicará en el estadio Ruta de la Plata donde tendrá un lugar preferente.