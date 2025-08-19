Swiatek derrota a Paolini y se proclama campeona en Cincinnati.

La tenista polaca Iga Swiatek, número 3 del mundo, se proclamó este lunes campeona del WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) al derrotar a la italiana Jasmine Paolini (número 9) por 7-5 y 6-4 en una hora y 49 minutos.

El Abierto de Cincinnati es el título 24 en el palmarés de Swiatek y su undécimo WTA 1.000. Solo Serena Williams, con 13, tiene más títulos WTA 1.000 que la polaca.

Swiatek había alcanzado las semifinales en Cincinnati en las dos ediciones anteriores, pero cayó en ambas frente a la eventual campeona: la estadounidense Coco Gauff en 2023 y la bielorrusa Aryna Sabalenka en 2024.

Con la conquista de Cincinnati, Swiatek desplaza a Gauff en el número 2 del ranking WTA y será la segunda cabeza de serie en el Abierto de Estados Unidos que empieza este domingo, evitando un posible cruce con Sabalenka hasta la final.

Swiatek, también campeona en Wimbledon, se convierte en favorita para la cita neoyorquina.

Paolini planta batalla

Swiatek y Paolini se habían enfrentado cinco veces hasta hoy, con pleno de victorias para la polaca. Entre esos encuentros, la final de Roland Garros 2024, donde Swiatek aplastó a Paolini por 6-2 y 6-1.

Hoy, en Cincinnati, Paolini entró más concentrada a la final, colocando un 3-0 a favor tras un primer 'break' a Swiatek. La polaca respondió con cinco juegos consecutivos, intratable, recuperando la confianza en su saque y sumando dos 'breaks' para tomar ventaja.

Con el 5-3, Paolini logró contener el vendaval de Swiatek, manteniendo su servicio y logrando un 'break' trascendental cuando la polaca servía para el set.

Pero Swiatek volvió a romper el servicio de Paolini para el 6-5 y esta vez no perdonó, llevándose la primera manga con su saque.

La polaca abrió el segundo set con otro 'break', pero la italiana dio un paso adelante, supo reaccionar, recuperó el 'break' y con su saque se puso por delante.

Pero fue un duelo de altibajos para Paolini, que se apuntó puntos espectaculares pero también dejó escapar otros que terminaron costándole la final.

Swiatek y Paolini se intercambiaron 'breaks' en los siguientes tres juegos, lo que dejó a la polaca con ventaja de 5-3 tras defender su saque.

Paolini hizo su parte para seguir en la final, aunque Swiatek remató al saque para el 6-4.

Swiatek no tendrá mucho tiempo para celebrar el título, pues está apuntada en el dobles mixto del Abierto de Estados Unidos, que este año adopta un nuevo formato de dos días, con un premio de 1 millón de dólares y con varios de los mejores tenistas del mundo.

La polaca, emparejada con el noruego Casper Ruud, se enfrentará este mismo martes a los estadounidenses Frances Tiafoe y Madison Keys.