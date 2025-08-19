Recoletas Zamora, cerca de completar su plantel

El parón estival va llegando a su final y los equipos de la Liga Challenge se disponen a comenzar una nueva campaña con sus respectivas pretemporadas. Un periodo que será especial en el Recoletas Zamora, que abre un nuevo proyecto de la mano de Raúl Pérez, técnico que cuenta ahora mismo con nueve jugadoras comenzadas para iniciar su etapa al frente del primer equipo del CD Zamarat.

Pérez toma el cargo de máximo responsable deportivo naranja tomando el relevo de Ricardo Vasconcelos, con el que compartió banquillo el pasado curso. Él será una de las grandes novedades en un plantel que ha perdido a su capitana, la retirada Adriana Knezevic, y ha sufrido una profunda transformación.

Únicamente tres jugadoras del último Recoletas Zamora volverán a defender esta temporada la camiseta naranja, todas ellas afrontando su segunda campaña en la capital del Duero. La pívot Bea Sánchez, llamada a tomar las riendas del vestuario y heredar la posición de Knezevic; la alero Davinia Ángel y la escolta Aina Martín. El resto de nombres confirmados, son fichajes.

Eva Corregosa, Marta Fernández, Flopi Niski, Ana Tainta, Ana Pérez y Fatou Kine Filor son las jugadoras anunciadas hasta ahora por un CD Zamarat que sigue buscando en el mercado nuevos talentos con los que apuntalar su roster. Un trabajo que también tienen pendiente otros cuatro equipos de la Liga Challenge, según indica la FEB.

El Osés Construcción Ardoi, el Vega Lagunera, el Alter Enersun Al-Qázeres y el Lima-Horta Barcelona, al igual que Recoletas Zamora, cuentan todavía con (al menos) una de sus doce fichas libres. Situación que, seguramente, cambie en los próximos días con el anuncio de nuevos fichajes por parte de todos ellos.