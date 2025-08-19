Mbappé descorcha al Real Madrid de Xabi

No hubo frenesí ni se paladeó el fútbol excelso que se le presupone a un equipo con Xabi Alonso en el banquillo. Pero el tolosarra saldrá satisfecho del compromiso de sus jugadores, que se ciñeron al plan de juego, aunque en ataque les faltó fluidez. Una pincelada de genialidad de Kylian Mbappé descorchó a este Real Madrid al que se vio plomizo en ataque. Necesita Alonso inocular más energía y agresividad ofensiva, especialmente a Vinícius y Alexander-Arnold. Pero las buenas noticias son que Arda sigue opositando para Modric y Mbappé para Michael Jordan.

Un once asimétrico

Se presentaba en el Bernabéu el Real Madrid de Xabi, un equipo de autor, al menos eso pretende el vasco, con un once esperado. Un equipo asimétrico en ataque, con una derecha sin profundidad porque el zurdo Brahim carga adentro y a Alexander Arnold, más carrilero que lateral, Xabi le pide que se asocie al mediocampo en la salida lo que limita sus excursiones junto a la cal. Por ello el Madrid cargó descaradamente por la izquierda, donde Carreras doblaba a Vinícius y aparecían el zocato Arda y la querencia de Mbappé. En el medio, Tchouameni barría y Valverde sacaba brillo, haciendo de Bellingham. Necesidad obliga.

Osasuna dispuso una línea de cinco con trivote por delante y Rubén García como escudero de Budimir. En este fútbol moderno en el que cuando uno tiene la pelota está más pendiente de cómo queda tras perder el balón que de desarbolar en ataque, la numantina propuesta visitante y el calculado despliegue local ofrecieron una primera media hora pastosa. Dos zapatazos lejanos y media docena de centros al área de Carreras y Trent, suerte poco utilizada por Ancelotti, era lo más reseñable. Centros, por cierto, que no produjeron peligro al estar Gonzalo, el especialista, en el banquillo.

El fútbol sexy que demanda el madridismo no aparecía por ningún lado. Sin embargo, las distancias cuando perdían la pelota les permitía recuperar casi instantáneamente el balón. Xabi podía estar orgulloso de la obediencia táctica de los suyos. Pero en ataque no había dinamismo, no aparecía nadie en los espacios, pero a cambio el Madrid fue aculando a Osasuna en su área, con el consiguiente riesgo. Dos roscas de Mbappé y Vinícius que no cogieron puerta sembraron algo de inquietud en las filas pamplonicas pasada la media hora mientras Lisci se desgañitaba pidiendo a sus centrales que sacasen al equipo del área de Herrera. El primer disparo rojillo llegó en el minuto 39 con un balón llovido que Budimir disparó muy desviado. Al descanso, pitos y silencio en el primero, que dirían en las Ventas, de un público que en este ‘ferragosto’ madrileño era más propio de un concierto de Bad Bunny que de un partido de Liga del Madrid.

El talento de Mbappé

Pintaba parecida la reanudación, pero a los cuatro minutos de la segunda mitad Mbappé recogió un balón en la banda derecha e hizo lo que nadie había explorado hasta ese momento en esa zona: encaró, entró en el área y recortó forzando un penalti que transformó él mismo. El talento de Kylian desatascaba el partido para alivio de Xabi. La vieja receta del Madrid de Carletto: el talento como táctica.

El gol descosió el partido al verse Osasuna obligado a abandonar la trinchera, lo que ofreció espacios a un Madrid que comenzó a encontrarse más cómodo. No ayudaba la frialdad de una grada que parecía estar en un cine de verano. Arda elevó la temperatura, pero lo que terminó de caldear el ambiente fue la salida de Mastantuono al campo, minuto 67, instante en que el Bernabéu comenzó a corear “¡Franco, Franco, Franco!”. Con veinte minutos por delante, el Madrid caminaba en el alambre con Xabi hiperactivo en la banda. Llegaban los blancos al área generando incertidumbre, pero no terminaban de marcar el segundo. Apretaron los rojillos en el tramo final, pero los de Xabi sumaron los tres puntos en un partido que pasará a la historia por la efeméride del estreno más que por el fútbol desplegado. Resopló Xabia alivado entre los bostezos del Bernabeú.

