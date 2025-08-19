Fútbol | Regional de Aficionados

El Moraleja CF empata en Medina (1-1)

P. F.

Empate del Moraleja CF en su segundo amistoso de la pretemporada. El equipo empató ante la Gimnástica Medinense (1-1, con gol de Vega), en un encuentro que sirvió para dar nuevos pasos al frente en la preparación de la Liga.

