Fútbol | Regional de Aficionados
El Moraleja CF empata en Medina (1-1)
P. F.
Empate del Moraleja CF en su segundo amistoso de la pretemporada. El equipo empató ante la Gimnástica Medinense (1-1, con gol de Vega), en un encuentro que sirvió para dar nuevos pasos al frente en la preparación de la Liga.
