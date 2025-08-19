La "Champions" de Castilla y León llega a Benavente

Benavente será este sábado 23 de agosto la sede de la "Champions" de Castilla y León, torneo organizado por la Asociación de Fútbol del Torneo "Futormes" que fue presentado este martes en el Ayuntamiento de Benavente por la concelaja de Deportes, Elena Justo, y el coordinador de la asociación, Pablo Sánchez; ambos acompañaos por Iker Gallego, el presidente del Ciudad de Benavente como club anfitrión.

El Ciudad de Benavente, como vigente campeón de la Liga Futormes de Zamora, acoge este campeonato en el que la representación zamorana se completará con el concurso del CD Sayagués. Ambos conjuntos tratarán de hacerse con el torneo frente al Legio VI Villabalter y el Sport Bernesga de León; y el Atlético Encinas y F.C. La Prosperidad de Salamanca. Duros rivales en una competición con el campo Alonso Pimentel como escenario y que se disputará en partidos de 45 minutos con un formato inicial de doble liguilla a una vuelta con tres equipos cada grupo. Una primera fase en la que los dos mejores equipo de cada liguilla avanzarán a la ronda de semifinales en busca del título en la gran final .

El torneo arrancará a las 9:30 horas con los primeros partidos de la fase de grupos que se alcanzarán su desenlace a mediodía. Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, será el turno de las semifinales para que, a partir de las 19.30 horas, se libre el combate por hacerse con la "Champions" de Castilla y León