El CD Benavente gana pólvora con el fichaje de Yeray Belotti

Los equipos de la provincia que militarán este próximo curso en la Regional de Aficionados siguen fortaleciéndose de cara a una competición que es cada año más dura. En lo que respecta al CD Benavente ha incorporado en los últimos días a un futbolista con amplia experiencia en Tercera RFEF, lo que sin duda será un plus para el equipo de Santi Redondo. Se trata de Yeray Belotti, que aportará velocidad, trabajo y definición a la delantera tomatera y que procede de La Virgen del Camino.

Con esta incorporación, el técnico cuenta ya con 15 jugadores confirmados, y confía en poder fichar, como mínimo a otros tres, aunque lo cierto es que el entrenador tiene la intención de tener en la dinámica del primer equipo a juveniles y hombres del filial.

Ciudad de Benavente

Por otro lado, el club ya tiene preparado el tradicional "Ciudad de Benavente", un torneo que se iba a haber presentado ayer en una rueda de prensa en el Ayuntamiento que fue aplazada. A falta de conocer los detalles, la tradicional cita veraniega será el domingo 31 de agosto en el Luciano Rubio, a partir de las 19.00 horas, ante el Atlético Bembibre.