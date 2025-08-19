El CB Caja Rural Zamora nutre con sus exjugadores al El HLA Alicante

El mercado de fichajes de Primera FEB sigue gozando de gran movimiento y varios de los equipos que pretenden luchar por el ascenso se han reforzado en los últimos días. Aspirantes como el HLA Alicante que, tras una irregular campaña, ha apuntalado su plantel con muchos nombres de gran talento. Un roster al que se sumaron en los últimos días dos jugadores con pasado en el Caja Rural CB Zamora: Ismael Tamba y Unai Mendicote.

La gran trayectoria en los últimos años del equipo de Saulo Hernández, así como el impulso del técnico en la formación de diversos talentos, no ha pasado desapercibida para los rivales del club zamorano. Especialmente para el HLA Alicante que apuesta "en azulón" para reverdecer sus laureles. Días atrás hizo oficial el fichaje de Jordan Walker, que se iba al Lucentum desde el Caja Rural CB Zamora; después la incorporación de Ismael Tamba, que vistió la elástica azulona hace un par de campañas; y, ahora, a un Unai Mendicote que se formó en Liga EBA como local en el Ángel Nieto.