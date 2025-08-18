River FS - Atlético Benavente: El primer derbi provincial del curso en Segunda División B llega en septiembre

El Caja Rural River FS y el Caja Rural Atlético Benavente entran hoy lunes en la parte central de sus respectivas pretemporadas tras un fin de semana sin ensayos en el que cargaron fuerzas de cara a una liga en Segunda División B cuyo inicio será el 13 de septiembre. Fecha marcada para una liga que cuenta ya con calendario y en la que no habrá que esperar mucho para disfrutar del primer derbi provincial.

El camino del Caja Rural River FS, cuyo último partido de pretemporada tuvo que suspenderse con motivo de los incendios y que tiene fijado su siguiente ensayo en casa del Rivas FS a finales de semana, arrancará la competición regular a domicilio. Concretamente, en casa del Deportivo Laviana FS asturiano que se estrenará en la categoría frente a los blanquinegros.

Por su parte, el Caja Rural Atlético Benavente tendrá su punto de partida en casa, en "La Rosaleda", escenario en el que se presentará ante su público el próximo 30 de agosto con la disputa del Trofeo de Ferias frente al Burela FS. Duelo que llegará después de los dos compromisos amistosos fijados para esta semana, pero pendientes de la situación en el noroeste español. Ese debut liguero tras estos partidos de pretemporada tendrá lugar frente al Piensos Durán Albense FS, uno de los grandes rivales blanquiazules el pasado curso.

El primer derbi provincial de la liga llega en septiembre

Sin duda, dos estrenos bien distintos para los equipos zamoranos que, curiosamente, medirán fuerzas entre sí una semana después de su debut. El primer derbi tendrá lugar en la segunda jornada, fijada para el 20 de septiembre y se convierte así en el primer partido en casa del Caja Rural River FS. Un estreno complejo, como difícil será la primera visita del equipo de Macías.

Tras este tempranero cara a cara, blanquiazules y blanquinegros no volverán a verse las caras hasta 2026. Un año que estrenarán el fin de semana del 10 de enero y que, siete días más tarde (el 17 de enero), llevará a los dos equipos a "La Rosaleda" para volver a hacer vibrar la provincia con el segundo de estos duelos que, lejos de ser decisivos (más aún dada su situación en el calendario), son dos de las fechas señaladas en el Grupo I de la Segunda División B.