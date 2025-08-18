Oji, entrenador del CD Villaralbo: "El empate ante el Palencia CF es el primer paso para construir algo bonito"

Oji, entrenador del CD Villaralbo, estaba contento con el empate rubricado ante el Palencia (1-1) en un partido en el que, a pesar de ser Copa RFEF, no había nada en juego salvo el seguir dando pasos adelante en la pretemporada. “Me ha gustado porque se ha visto la identidad que queremos del Villaralbo para esta temporada, sobre todo en la segunda parte”, indicó el técnico de los azulones, admitiendo, no obstante, que “en la primera mitad nos costó más”. “Tras el descanso hemos ajustado cosas, sobre todo en lo referente a la estructura defensiva, y creo que fuimos superiores”.

La valoración general es, positiva, y más en un encuentro importante por el rival que tenían delante, que les iba a permitir medirse y ver hasta dónde pueden llegar. “Era la primera piedra de toque para ver dónde estábamos y confirmar si podíamos competir contra los de arriba. El empate dice que sí, y es el primer paso para construir algo bonito y ver que podemos soñar. El Palencia es el equipo más difícil de la categoría y en La Balastera es aún más complicado, por lo que el empate dice muchas cosas, pero queda seguir trabajando”.

En su intervención, el responsable de banquillo también hablo d ellos nuevos fichajes y de cómo se están integrando con el resto de efectivos, y el zamorano fue claro al reiterar que el objetivo que siempre han buscado es “hacer familia” con un periodo de adaptación que se acelera gracias al vestuario que tienen con futbolistas que llevan muchos años juntos. Así, insistió en que “estamos encantado con todos los fichajes y esperemos que nos den alegrías durante el año”.

Al CD Villaralbo le quedan por delante cuatro amistosos, el más próximo ante el Zamora B, antes de iniciar la competición oficial, un periodo que tratarán de aprovechar al máximo para llegar en el mejor estado posible a la primera jornada ante el Cristo Atlético.