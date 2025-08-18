Balonmano
María O’Mullony ya luce su brazo y exhibe puntería con el MKS El-Volt Lublin
La zamorana fue la máxima goleadora del torneo que disputó con su nuevo equipo en Rumanía
C. J. T.
María O’Mullony vista ya con orgullo la camiseta del PGE MKS El-Volt Lublin, conjunto con el que se encuentra preparando la próxima temporada y en el que ya ha empezado a demostrar las razones de su fichaje.
La zamorana, sinónimo de gol durante años en la Liga Guerreras Iberdrola, exhibió la potencia de su brazo izquierdo en el torneo que su equipo disputó este fin de semana en Rumanía y fue galardonada como máxima goleadora de la cita con nada menos que 13 dianas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- He dado mi vida y sacrificado a mi familia para ser torero, no maestro ni figura
- Alarma por un nuevo incendio, ahora entre Pobladura de Aliste y Mahíde: 'estamos muy angustiados
- ¿De qué incendio proviene el humo que cubre Zamora capital?
- El fuego de la Alta Sanabria mejora algo tras provocar el caos y la impotencia
- Accidentados encierros taurinos en dos pueblos de Zamora
- Puebla de Sanabria regresa al medievo
- Los incendios de Zamora, sin reproducciones durante la noche