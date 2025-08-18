María O’Mullony ya luce su brazo y exhibe puntería con el MKS El-Volt Lublin

María O’Mullony vista ya con orgullo la camiseta del PGE MKS El-Volt Lublin, conjunto con el que se encuentra preparando la próxima temporada y en el que ya ha empezado a demostrar las razones de su fichaje.

La zamorana, sinónimo de gol durante años en la Liga Guerreras Iberdrola, exhibió la potencia de su brazo izquierdo en el torneo que su equipo disputó este fin de semana en Rumanía y fue galardonada como máxima goleadora de la cita con nada menos que 13 dianas.