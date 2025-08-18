Asiel se convierte en el gran fichaje del CD Noname para su asalto a la Liga Regional

El CD Noname anunció este lunes su último y gran fichaje de cara a su debut en la Liga Regional de Aficionados. Una incorporación a la que rodeaba gran expectación, ya que el club había ido alimentando la ilusión de sus aficionados en los días previos afirmando ser un jugador de máxima relevancia. El secreto se desveló al fin y Asiel Mateo ya forma parte de la historia de la entidad de la interrogación.

El fichaje fue presentado a través del canal de Twitch del club zamorano en una emisión previa al primer entrenamiento del conjunto de Miguel Losada, que con esta última incorporación pone punto y final al verano y vuelve al trabajo con el inicio de la pretemporada.

"Asiel, defensa central con amplia experiencia en el fútbol nacional, llega al conjunto gris para aportar jerarquía, seguridad defensiva y veteranía en la zaga", destacan desde el club.

"Con más de una década de trayectoria en el fútbol español, Asiel ha defendido los colores de equipos como CD Coria, CP Cacereño, Atlético Astorga, Zamora CF o CD Guijuelo, acumulando cientos de partidos en categorías como Segunda Federación y Tercera RFEF", apunta su nuevo club, donde vivirá "su regreso al fútbol de Castilla y León" como "refuerzo de garantías" para el equipo de Losada.