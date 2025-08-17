El Zamora CF quiere acabar la preparación "a toda vela" en el Trofeo Colombino

El Zamora CF se acerca poco a poco al inicio de liga, a ese sábado 30 de agosto y el choque ante el Celta Fortuna. Y, si bien quedan todavía encuentros y tiempo de preparación hasta entonces, los rojiblancos pretenden acercarse ya a una versión óptima del conjunto que se verá en liga. Una intención que tratará de plasmar esta tarde en el prestigioso Trofeo Colombino, cita de máxima exigencia dentro de su preparación.

El conjunto de Juan Sabas tiene hoy ocasión de ganar uno de los trofeos más bonitos y con mayor solera de los que se celebran antes de arrancar la competición. Ese galeón que pone en juego "El Decano", un Recreativo de Huelva que ha invitado a los zamoranos y a uno de sus rivales ligueros, el CP Cacereño, para medir sus fuerzas antes de arrancar el curso en Segunda RFEF. Categoría que no hace justicia al club andaluz.

Como ocurriera días atrás en Matapiñonera, el Zamora CF tiene un test de máxima exigencia en este Trofeo Colombino con dos partidos "cortos" en un torneo triangular en el que, además de repartir minutos entre sus jugadores, debe competir a buen nivel.

La intención es clara, salir de suelo onubense con la moral reforzada y dos buenos resultados de cara a las dos últimas semanas de trabajo antes de la liga. Sin embargo, el conjunto de Juan Sabas no encara el torneo en las mejores condiciones posibles. Los rojiblancos se medirán a extremeños y andaluzes con bajas importantes.

Según confirmó el propio Juan Sabas ayer, Markel Lozano y Javier Eslava no han viajado con el equipo. Ambos cayeron lesionados en Palencia, durante la disputa del primer partido de la Copa Federación, y todavía no están listos para volver a los ensayos. Quizá, ambos lleguen para la disputa de la final copera de la próxima semana.

Junto a ellos, también en la enfermería, está Miki Codina. Otra baja sensible para encarar los encuentros de esta tarde, con el CP Cacereño como primer oponente (20.30 horas) y el Recreativo de Huelva como rival en el desenlace (22.30 horas) de este Trofeo Colombino que el Zamora CF quiere terminar "a toda vela".